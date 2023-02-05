彰化家扶義賣燈籠傳承28年，今年累積已180萬元。（吳敏菁攝）

彰化家扶義賣燈籠傳承28年，今年累積已180萬元。（吳敏菁攝）

彰化家扶義賣燈籠傳承28年，家扶中心主任王震光和義賣燈籠發起人李世湧合影。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

迎元宵節各地燈海輝煌，彰化家扶中心每年在新春期間義賣古早燈籠已經28年，形成最美傳統，更點亮學子求學機會，今年義賣燈籠已累計180萬元，更有神秘客，捐出6萬元，還有號召永興國小和彰商校友響應，省下同學會聚餐，共捐出11萬5000元。

彰化縣家扶中心號召志工在各地重要路口義賣燈籠，是彰化縣最美的元宵傳統，最早活動發起人也是彰化家扶兒少保委員會輔導主委李世湧，至今已堅持28年，從最早，自己擺攤義賣，到逐漸發揮影響力，家扶志工等紛紛投入，在彰化市、員林市各重要路口擺攤，再結合店家，今年也把古早燈籠鋪延伸到鹿港頂番婆登場的燈會活動。

彰化家扶義賣燈籠傳承28年，今年收到神祕客捐出一筆6萬元。（彰化家扶提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化家扶中心高級專員林滿麗表示，前幾年疫情衝擊，燈會活動降溫，愛心捐款也減了不少，今年再衝出了人氣，各地義賣攤都顯得很熱絡，2月3日晚上收到神祕客遞上的厚重信封袋，打開點數，竟有6萬元，這位善心人年年數萬元響應，讓協助義賣燈籠的志工都特別振奮，今年把擺攤觸角往人潮眾多的燈會區延伸，可望再衝出一波好成績。

還有，小馬租車行捐10萬元，彰化家扶永久認養人聯誼會的副會長賴建旺夫婦以女兒賴永庭名義捐款10萬元。更多民眾，一次100元、500元、1000元，買個燈籠，眾人的點滴愛心，匯聚成大能量。

捐款最大筆是彰化第五信用合作社總經理劉文鎮，邀請10位永靖鄉永興國小第25屆同學捐8萬7000元、10位彰化高商65年綜合商業科畢業同學，省下同學會聚餐，捐出2萬8000元，共11萬5000元，自己再加碼7000元，認購130個燈籠，送給五信同仁。

彰化家扶中心王震光表示，家扶孩子感謝善心人和成千上萬的神祕客，長期默默付出，美化世界，激起上進之心。