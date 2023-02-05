高雄一名王姓男子前年12月間某日凌晨在高雄捷運美麗島站地下1樓徘徊，隨機搭訕準備上課的男學生，詢問對方，「要不要進去舒服一下」，遭男學生當場拒絕後，王男直接伸手觸碰對方下體，慘被移送法辦。高雄地院審結，依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，處有期徒刑1年。可上訴。

判決書指出，王姓男子2021年12月間上午近6時許，於高雄捷運美麗島站地下1樓徘徊尋找做案目標，約上午7時許王男在廁所前遇到男學生A，便上前搭訕A男，指著廁所詢問說，「要不要進去舒服一下？」等語，遭到A男當場拒絕。

未料，王男卻突然伸出手，隔著A男的褲子觸摸其生殖器，A男嚇得當場出言制止王男，但王男仍不鬆手，直到A男出手撥開王男的手、離開廁間，向捷運站的站務人員求助，協助聯繫A男的父親報警處理，全案才曝光。

高雄地院審理時，王男稱不知情A男是高中生，否認觸碰A男下體，表示或許是他與A男同時離開廁所，他的手擺動幅度較大，才不小心觸碰到A男，但也不曉得自己觸碰到何部位。

法官勘驗捷運清潔人員、站務員等證詞及其他證據，認定王男的確猥褻A男，王男只為了滿足個人慾望，竟在公共的大眾運輸站內，於通勤尖峰時段隨機猥褻學生，已經嚴重侵害被害者的身體自主權，並造成心理傷害，酌情後依成年人故意對少年犯強制猥褻罪，判處有期徒刑1年。可上訴。