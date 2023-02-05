元宵一過，就準備迎接西洋情人節到來，金車Safari Club 調酒特別推期間限定風味「莓好戀檸夢」，主打草莓與檸檬交織的酸甜清新，3％低酒精濃度加上每瓶僅 90 大卡，打造夢幻微醺感，即起於部分通路開賣。

金車Safari Club「莓好戀檸夢」以草莓、檸檬、雪花幾何圖案，搭配繽紛洋紅色系作為包裝設計主軸，且更換為較有手握感的寬罐型，呼應飽滿的水果風味，也為寒冷的冬日傳遞浪漫的氛圍感受。該款延續Hard Seltzer 清爽系調酒與雙重水果風味的概念，在洋溢愛戀氛圍的情人節選用香甜草莓、清新檸檬，搭上清爽氣泡及3％低酒精濃度，譜出微醺的甜蜜美夢。

金車Safari Club「莓好戀檸夢」目前已於 7-11、家樂福、大潤發、愛買、全聯上架，全家和萊爾富於8日開賣，OK超商則於 9日起陸續登場，售價 49 元，上市期間享新品嘗鮮價，以各大通路為主。

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