桃園龍潭區迎古董嘉年華25組隊伍踩街吸睛。（呂筱蟬攝）

桃園龍潭區迎古董嘉年華25組隊伍踩街吸睛。（呂筱蟬攝）

「2023龍潭迎古董接財神」5日舉辦「迎古董嘉年華」，今年共吸引25組參賽隊伍，以逗趣裝扮及吸睛道具踩街，桃園市長張善政參與表示，雖然因為疫情這項具百年傳統的地方民俗活動停辦2年，但今年復辦讓更多人了解迎古董的文化意涵，活絡整個龍元宮商圈。

迎古董嘉年華踩街隊伍，5日下午從龍潭運動公園槌球場出發，各隊伍使出渾身解數展現創意，由佳安森巴鼓隊擔任前導，表演團隊沿途與民眾互動，其中由龍潭區公所組成「與財同行兔給的（together）」團隊，由指導老師黃子翎帶領公所人員，結合鼓樂和舞蹈，展現有別於平日辦公務的活力與熱情。

張善政指出，今年迎古董嘉年華有25個隊伍參加踩街活動，每一隊都非常精心準備，自己製作道具、宮燈、花車等，不僅響應環保運用資源回收再利用，各式踩街道具有呼應兔年歡喜過新年的，還帶有客家元素的圓樓、油桐花樹等，非常有看頭。龍潭是桃園是從過年到元宵非常有文化特色的區域，這一系列活動有很多年的歷史，是在地人的精神，龍潭鄉親重視傳統，彰顯民俗文化，不只龍潭區，桃園還有很多地方還有不同特色，也未必都是在過年，桃園市政府會努力保留並彰顯這些有意義的文化傳承。

龍元宮主委林錦浪表示，不少外地人不了解什麼是「迎古董」，古董為客語「揶揄」、相互取笑之意。早期農村社會農曆過年，除看大戲外少有其他娛樂，龍潭上街及下街居民，過年無聊為增添樂趣。有人出點子起鬨，以地方仕紳外貌、姓名諧音，製作彼此鬧笑的道具，放在牛車上遊街、互相揶揄，展現有趣的庶民文化。