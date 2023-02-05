2023台灣燈會5日在台北正式登場，試營運期間出現的導覽地圖標示不清、接駁車搭乘人數低、宣傳不足3項問題皆已大致改善完畢。觀光傳播局長陳淑慧指出，昨日參觀人數已達70萬人，若燈會舉行期間有任何不足，就是「早說多做，挽起袖子趕緊做」，欲讓燈會帶來更多國際觀光客，同時創造史無前例的成功舉辦紀錄。

陳淑慧說，觀傳局派員至各項活動巡查，再加上各界提醒，試營運期間出現的導覽地圖標示不清、接駁車使用率低、宣傳不足以上3項問題，目前大致改善完成。

她舉例，觀傳局人員實際搭乘交通接駁車後發現乘坐人數低，已於昨日在各站派駐人員指引，讓晚間搭乘人數成長3成。在宣傳方面，除了加強踩線團，亦透過臉書、Instagram等社群媒體提高燈會曝光度。

陳淑慧坦言，燈會是慢熱型活動，沒有實際來現場，大家難以想像活動具體樣貌，不過，透過參觀民眾陸續分享的現場活動照，人潮已從試營運首日的20萬成長至昨日的70萬人。

若未來人潮越來越多，她指出，主燈區國父紀念館最高容量數為21萬人，只要人數達到最高容量數的9成、每平方公尺出現3人以上，便會啟動人流管制，民眾只可出、不可進。捷運管制則比照跨年活動加開班次，站內擁擠時則過站不停，也就是，捷運不會停在國父紀念館站、市政府及台北101站以上3大熱區。

至於有旅宿業者反映住房率比春節假期低，陳淑慧說，試營運期間的數據不代表整個燈會的舉辦情形，尤其台北市具交通優勢，再加上參觀者的打卡分享，相信民眾會陸續訂房，何況旅宿業者也推出不同優惠方案，她樂觀以待台灣燈會期間訂房率。

她表示，本次台灣燈會與台北市地標結合，歡迎民眾把握機會來展區參觀，與燈飾與地標合照，相信拍出來的照片會相當漂亮。