台南市環保局4日派員到現場監控廢輪胎火警引發的空品惡化事件。（台南市環保局提供／程炳璋台南傳真）

新市區三舍里三舍248-6地號遭人堆放廢輪胎與垃圾，4日晚間8時許傳出火警，燒到5日上午8時40分才完全撲滅，整片惡臭濃煙隨風往南飄散，台南市下風處7個行政區與高雄部分區域的空氣品質都受影響，部分小區域監測值一度出現紅害等級，居民飽受困擾，警方等待消防局火調結果，不排除人為縱火。

新市區三舍里的廢棄輪胎火警耗時13小時才撲滅，台南市消防人員直到5日上午9時還在現場處理，動用挖土機翻出燃燒未完的灰燼，持續灑水降溫，數百顆廢棄輪胎付之一炬，共出動39輛消防車，75名消防人員，起火原因尚待台南市消防局火調。

三舍里長林華郎表示，火勢延燒是由外而內，十分反常，不像自燃，當地廢棄輪胎約有數百顆，附近還有個垃圾堆，全數被燒光，燃燒現場濃煙密布，很多里民反應惡臭難聞，住家晾曬的衣服與戶外車子上沾上黑點，十分困擾。

台南市部分行政區4日晚間至5日清晨一片霧茫茫，民眾根據環保署的空氣網站看到「煙流」往南飄散置高雄，台南市環保局空噪科派員監控下風處的空品變化，包括新市區、新化區、龍崎區、關廟區、歸仁區、永康區、仁德區及高雄等部分區域都是影響範圍，其中新市、新化、永康、歸仁、仁德5區的部分區域受影響較嚴重，微感器測值在2至4小時期間，小範圍達到空氣品質標準的紅害標準等級。

台南市環保局已在火警發生後透過臉書、有線電視跑馬燈及市政府Line發佈訊息提醒民眾避免外出，以免遭受空汙影響。台南市警方表示需等消防局火調結果，再做後續調查。