富邦悍將備戰新球季，目前已敲定4位洋投，除了續約安得勝、富藍戈，還新簽肯特及艾普勒，目前只剩安得勝是月中來台，其餘3人都已向球隊報到且開始進牛棚，首次來到亞洲打球的肯特擁有多種球路，且會用不同出手角度擾亂打者。

今年30歲的肯特是名左投手，擁有多年美職3A經歷，這次是他首度來到亞洲打職棒，他表示，之前在小聯盟累積很多經驗，能來到台灣打球也是很棒的體驗，也可以藉此旅遊一下，體驗新的國家文化。

來台第3天肯特已經進牛棚練投，他表示，昨天進牛棚約投40球，以速球為主，整體狀況還不錯，「現在就是照自己的進度去調整，盡快熟悉環境、隊友，把最佳投球節奏找回來。」

對於肯特的印象，總教練丘昌榮認為是屬於控球型的，右投的艾普勒則是有過日、韓職經驗，對他們還滿期待的，但還是要透過自辦賽從中觀察狀況才能做出決定。

肯特表示，來台前有透過比賽精華影片了解中職打者，但最終還是需要實際對決才能知道，他也透露自己擁有的球種，除了速球外還有曲球、切球、變速、滑球等球種，更特別的是自己出手角度會變化，平時正常上肩出手，可能會在比賽中途突然換成側投，擾亂打者節奏。

有趣的是，生涯首次亞洲行就碰上高中同學，繞個大半地球後在台灣重逢，肯特笑著說：「沒想到還能遇到艾普勒，是很大的驚喜，像回到高中時一樣，這個世界這麼大，但棒球圈就是這麼小，很幸運又能一起打球，十分期待新球季。」

艾普勒也說，兩人在高中畢業後就沒有再碰頭，大約十多年沒見面了，沒想到會在台灣碰頭，「就像6個月前還在當隊友一樣，還是十分熟悉。」

首次來台肯特也想嘗試台灣小吃，「才剛來台灣幾天而已，還沒有時間嘗試，但富藍戈已經有推薦我臭豆腐，我想我可能會嘗試看看，再來評論是不是喜歡。」