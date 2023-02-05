企排18年第14周賽程，首戰由女子組高雄台電迎戰極速超跑，台電雖先下兩城，但超跑急起直追，靠著蔡幼群與 Ale 一攻一守的帶領下連趕兩局，將戰線延長至第五局，但台電略勝一籌，靠著黃芯瑜與黃瀞萱的攻擊下，高雄台電最終25比17、25比19、20比25、22比25、15比8氣走超跑。

開局兩隊互有攻勢，但台電陳姿雅與李姿瑩在四號位的攻勢，幫助球隊取得領先，極速超跑也喊出本場比賽第一次的暫停，暫停回來，台電繼續掌握攻擊主導權，加上黃芯瑜在三號的單人攔網成功，一舉將差距擴大至7分，台電順勢拿下第一局。

進入第二局台電前半段雙方你來我往，此時台電胡曉佩攔網、直接發球得分樣樣來，幫助球隊取得4分領先，逼出超跑喊出暫停。暫停回來，台電黃瀞萱與李姿瑩的攻勢將差距拉大至8分，此時超跑急起直追，靠著葉軒岑與蔡幼群將差距縮小至4分，但台電喊隨後靠著陳姿雅、李姿瑩與黃瀞萱的攻擊收下第二局。

第三局戰局呈現白熱化，雙方一來一往鏖戰到12比12平手，未料台電連續兩次攻擊出界，讓超跑取得兩分領先，台電喊出暫停調整，暫停回來 Carla 連續的攻擊得分幫助球隊擴大領先優勢，最後台電攻擊出界之後，超跑討回一局。

關鍵第四局超跑延續上一局的節奏，加上台電失誤掉分，超跑在前半段取得3分領先，台電喊出暫停。暫停回來，台電靠著陳姿雅連續得分幫助球隊縮小差距，但超跑蔡幼群挺身而出，連續的攻擊得分幫助球隊再次拉開差距，此時台電胡曉佩扮演奇兵，連續的攻勢將比數將縮小至1分，但超跑 Carla 可不同意，連續的攻勢穩住軍心，幫助球隊逼出第五局。

決勝局台電陳姿雅與黃瀞萱聯手幫助球隊在開局取得領先，此時超跑 Ale 在前排的攔網成功，幫助球隊縮小差距，台電喊出暫停。暫停回來，台電靠著胡曉佩與李姿瑩的帶動下取得4分領先。隨後台電黃芯瑜與黃瀞萱補上適時一擊，幫助球隊拉開差距，台電驚險搶下比賽勝利。