【全程字幕】論文怎麼寫的？林智堅答「研究室寫的」被嘲笑 徐巧芯再爆「一事證」拆穿：是騙人的 @ChinaTimes ​

新竹市前市長林智堅近期話題不斷，除了中華大學學位撤銷訴願案遭教育部駁回，今（5）日國民黨立委王鴻薇更公布，竹科管理局已對他提告。對此，國民黨台北市議員徐巧芯也以論文同樣抄襲，但在去年九合一選舉連任的同黨高雄市議員李眉蓁為例，指出李在第一時間道歉，並重讀研究所的作法，「相當有正面教育意義」。

徐巧芯今在中天政論節目《週末大爆卦》首先就林智堅的負面聲量高過綠委柯建銘一事，指出會有這樣的結果，原因正是林讓新竹人覺得丟臉、被欺騙，「說真的，他當初就不需要去洗這個學歷」。而在洗學歷、抄襲等事被抓包後，林智堅卻沒有一個認錯的樣子。

徐巧芯接著拿出李眉蓁與林智堅做比較，直言「這真的是正反兩面的例子」。徐巧芯指出，李眉蓁在第一時間就向大眾道歉，且重新去唸研究所、強調「不希望孩子未來搜尋到自己的名字時，看到的只有『抄襲』的相關新聞」，最後也畢了業，徐認為，李做了件對社會大眾相當有正面教育意義的事。

徐巧芯直言，人都可能會犯錯，但若有知錯能改的精神，台灣人是會原諒的，可林智堅的犯後態度相當不佳，甚至可說是近期被抓包論文抄襲的綠營政治人物中，態度最差的一個。徐巧芯也以同樣因論文抄襲學位被拔，卻高升行政院副院長的鄭文燦為例，指出若林智堅當時能用鄭的態度認錯、道歉，或許在論文風波結束後，他的聲望還有重振的機會。