士子行祭拜禮。（李京昇攝）

今天5日是元宵節，苗栗縣頭份市永貞宮5日依循古禮舉辦開中門迎士子活動，8名博士、7名高考及格士子披紅挂綵循古禮「開中門」祭祀文昌帝君，並接受表揚。另外，廟方也發送自強家庭國中小學生獎助學金共有94人，以及擲筊比賽博好禮活動，讓民眾在兔年春節系列慶祝活動達到最高潮，並傳承客家庄優良文化傳統，讓發揚文風精神代代接續。

苗栗縣是客家大縣，傳統客家庄向來非常重視文風，並自許以農耕傳家，因此祭祀文昌帝君在苗栗具有推崇文風的象徵意義，每年苗栗市文昌祠以及頭份永貞宮，都會分別舉辦士子開中門活動，代表苗南、苗北地區尊崇文風的重要意義。

頭份永貞宮文昌帝君開中門活動今年已經邁入第17屆，邀請中港溪區域前一年中考取各類國家考試的優秀考生、博士生等，共同在永貞宮文昌帝君開中門活動接受各界慶賀。

並發放國中小學自強家庭獎助學金，主辦單位並特別安排自強家庭家長及學生們，觀禮參與文昌開中門活動，期望自強家庭學子能努力向學，學以致用來翻轉家庭命運。苗栗縣長鍾東錦親自到場鼓勵清寒學生們，以自身的經驗，現身說法貧困的礦工之子也能當上縣長。

今天活動現場，由南庄國中表演客家舞獅及戰鼓表演、鼎川林茶道學苑南庄細妹的迎賓舞及客家奉茶，以及中港溪國樂團隊的國樂演奏，為開中門儀式暖場。

包括苗栗縣長鍾東錦、立法委員徐志榮、苗栗縣議會議長李文斌、頭份市長羅雪珠等各級長官，以及永貞宮主任委員張淑芬、永貞媽祖藝文協會理事長陳錦華共同帶領士子過狀元門，讓鄉親們見證士子們努力不懈所獲得的榮耀，並由苗栗縣長鍾東錦及貴賓們來頒發獎狀、獎金，給予士子們鼓勵。

士子開中門活動開辦至今共有106名博士及216名高考及格士子，合計322人接受古禮表揚殊榮，成為在地孕育學風的重要習俗。今年要表揚的優秀士子包括了8名博士及7名高考及格士子，包括了工學博士謝和諶、理學博士吳栢兆、理學博士黃琇苓、理學博士馬毓君、商學博士黃琦棻、教育學博士盧盈智、教育學博士梁鎮菊、教育學博士陳佳琳。高考及格者則有，化學工程賴佩琪、護理師鍾鈺雲、一般行政鍾嘉蓁、一般行政張雅彥、人事行政徐訴慈、律師林祐平、藥師蕭欽賢。其中，教育學博士盧盈智、陳佳琳、梁鎮菊是夫妻、同學一同出席來領獎。

另外，永貞宮提供第2屆自强家庭獎助學金包括了頭份市、南庄鄉、三灣鄉、造橋鄉等國中、國小應屆畢業生共94人，特別邀請前來參加士子開中門活動並給予鼓勵。

元宵節當天另一個重頭戲之一，就是最受大家歡迎的擲聖杯活動，主辦單位比照以往準備了機車、iPhone手機等豪華大禮，由擲出最多聖杯的民眾獲得好禮。

此外，永貞宮為了增加民眾的參與熱度，特別增加10組特別獎，凡是擲出聖杯的民眾，依聖杯數排序都有機會獲得增加獎，增加獎是10組2人同行的西堤餐券，提供民眾大啖高級牛排機會。凡是擲出聖杯的民眾還可獲得參加獎，由廟方贈送媽祖平安吊飾一枚，讓大家平安福氣旺旺來。