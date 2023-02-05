新閣年後上任，前屏東縣長潘孟安未入閣，外傳未來將擔任副總統賴清德2024總統大選競總的總幹事。潘孟安今天受訪表示，未來輔選賴清德他責無旁貸，只要黨需要、賴清德需要「我們一定會投入戰場」，至於是否擔任總幹事並不重要。

潘孟安今天下午出席台北國際書展「紅色鋼鐵人潘孟安」簽書會，媒體詢問是否如外傳將擔任賴清德競選團隊總幹事？潘孟安表示，他現在是斜槓人生，離開公務生涯告一段落，未來還是在學習。

但未來輔選賴清德，他強調，「作為民進黨從政黨員，我責無旁貸，一定要扛起我們大家。」中生代各司其職，大家分進合擊，期待像鋼鐵一樣百般淬鍊、浴火重生。

至於未來輔選賴清德的操盤計畫，他說，他過去曾在屏東操盤20年，這是縣民和台灣人民給我們機會，他都非常珍惜。但畢竟一個縣跟全國各縣市挑戰都不一樣，未來要整合的更多。

潘孟安舉例，像是黨務系統、選務系統的整合，還有國政面對的挑戰，包括後疫情時期以及兩岸的關係，還有未來國家公共政策，如何在政務推動上與選務相結合，在黨務的推動上能全黨合一，迎得台灣人民的信賴，這都是我們很大挑戰，但「未來黨需要或者賴清德需要，一定會投入這戰場。」

至於賴清德2024年這場選戰，他說，「我想挑戰很大 ，是不是操盤手，我認為不重要」，他未來會是民進黨團隊和賴清德團隊的一顆螺絲釘，如何讓政務與黨務結合，分進合擊贏得最後勝利才是大家共同期待，「贏才最重要」，至於怎麼贏怎樣得台灣人民的信賴，給予我們下一個2024再繼續執政 ，這挑戰非常嚴峻，也必須嚴陣以待。

他也預告，他2月9日將舉行新書發表會，賴清德會親自導言，請大家拭目以待。