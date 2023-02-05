世界羽聯BWF超級300系列泰國羽球大師賽，5日進入最後決賽日，台灣男單選手林俊易挑戰大會第4種子、香港伍家朗，這是雙方生涯首次在BWF賽事交手，主動進攻且打的強勢的林俊易21比17、21比14直落二收下冠軍，林俊易勇奪生涯第2座超級300系列冠軍。

本屆泰國大師賽，23歲的林俊易奪冠路上擊敗過第5種子、日本選手西本拳太，以及第4種子伍家朗，首輪及準決賽也擊敗了中國大陸選手翁泓陽、石宇奇，展現了左手重炮及防守實力，就待汲取更多比賽經驗，成為周天成、王子維之後的寶島男單新希望，接下來有望繼續把世界排名往前衝刺。

林俊易上一次在超級300系列奪冠，是2019年美國公開賽，泰國大師賽是他生涯第2座超級300系列冠軍。

隨後寶島男雙組合蘇敬恒／葉宏蔚也要爭冠，對手是大會第4種子、印尼組合卡南多（Leo Rolly CARNANDO）／馬丁（Daniel MARTHIN），也是雙方首次對壘。