孫娜恩在劇中演出財閥家小孫女，最新劇情中還給李寶英獨家情報。（LINE TV提供）

李寶英主演韓劇《代理公司》，以毫無背景撐腰、全靠實力說話的女強人之姿，深入職場角力鬥爭的核心，與趙成夏飾演的趙常務、及劇中演出「財閥家小孫女」的孫娜恩都有不少精彩對手戲，收視率第8集就突破二位數，在韓國創下12.4％的佳績。除了劇情發展外，劇中角色的穿搭也都是矚目焦點。

在最新劇情當中，李寶英與趙成夏接到客戶指示，必須在對方公司會長被羈押的狀況之下，替他們進行總預算高達3000億韓元（約台幣72億）「企業公關」的形象廣告，最終目的是讓會長能夠保釋出獄。2人除了必須分組互相爭奪之外，期限還只有短短1周，李寶英的組員們熬到沒日沒夜，讓不少埋首於工作之中的上班族心有戚戚焉之餘，趙成夏的組員還來嗆聲，表示他們早已準備好主題及方向，更讓全組感到絕望。

對此，孫娜恩也沒閒著，雖然上任首日就被李寶英下馬威，不過卻決定要在這次企劃戰役之中選擇幫助其中一個人，讓李寶英或趙成夏成為贏家，並納入麾下，孫娜恩利用手段得到關鍵情報後，請自己的秘書韓俊宇送去給李寶英，並說道：「如果手上有一塊肉的話，必須給更飢餓的生命體才行，對方才會更感謝餵食自己的主人不是嗎？丟出去吧，給更飢餓的畜生。」

李寶英在最後一刻，跟組員們合力想出了最佳方案，並且成功運用輿論的力量干擾法律程序的進行，讓會長成功被保釋，這也讓她受到財閥們的高度矚目，孫娜恩的爺爺更邀請她到家裡，與財閥們一起用餐，過程中也不斷被挖角，眼看事業即將邁入另一個高峰，李寶英卻疑似因為長期過度服用藥物出現副作用，本來回家之後躺在床上休息的她，卻在公園躺椅上醒來，似乎預告著下一個危機。

《代理公司》引發話題的還有李寶英的上班穿搭，精緻的西裝外套，有設計感的內搭，在網路上掀起討論，被封為「上班族的樣板」，該劇每週日、一上午10點在LINE TV播出。