基隆一名鄭姓婦人3日晚間騎機車載著雙胞胎兒子前往新北平溪玩，晚上回程途中不慎撞上廠商為了天燈活動在道路上搭設的帳篷，送醫傷重不治，警方到場後初步判斷「現場警示不足」，且當時沒有活動人員駐守，目前已通知廠商負責人到案，全案將依過失致死罪嫌送辦。

警方指出，3日晚間6時許接獲通報，稱新北市平溪區台2丙線8.3公里處，十分往基隆方向發生自撞車禍，警方派員趕抵現場發現為鄭姓女騎士騎乘機車搭載8歲雙胞胎兒子，因不明原因撞上觀旅局委外廠商在該處道路架設的活動帳篷；當時女騎士已失去呼吸心跳，1男童無受傷，1男童則臉部擦傷、肩膀痛。

警方表示，當人員趕抵時鄭女已失去呼吸心跳，其中1名男童無受傷，另1名男童則臉部擦傷、肩膀疼痛，當下立刻將鄭女送往醫院全力搶救，但不幸於同日晚間8時許經醫師宣告急救無效死亡。目前鑑識人員已到場進行採證，並通知該帳篷所屬的活動負責人到案說明，全案函請基隆地檢署偵辦。