外食費用持續漲，讓民眾飲食更加精打細算。連鎖咖啡品牌為吸引顧客上門，除了以新品抓住目光，現也推優惠守護荷包。路易莎就用餐食搭飲品折價吸客，FLASH COFFEE則推飲品買一送一提升回購率。

路易莎咖啡農曆年前新推出「精選餐食系列」，2月開始好評再延長，每日11點後「精選餐食系列」搭配任一飲品，總價現折10元；此外，品牌也特別精選暢銷餐飲，為趕著上班上學的消費者補元氣，6日起全門市，每日早上11點前推出「超值早餐A＋B」方案，A餐點分為3種價位，有110元的經典美味，115元的精選美味及120元的豪華美味，搭配B飲品有三種選擇，中杯的紅茶拿鐵及莊園美式不需加價，加價20元則可享用莊園拿鐵中杯，要升級大杯飲品須補差價。方案不適用外送。

FLASH COFFEE則在今（5日）推出全飲品系列買一送一， 飲品不限同品項、不限同尺寸、不限冰熱，讓這週補班只放一天假的上班族，也能買飲料犒賞辛勞。