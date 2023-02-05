富邦悍將今年新簽2洋投肯特、艾普勒，目前已投入球隊訓練3天也都陸續進牛棚練投，艾普勒更是轉任國際球探的羅力首位找的洋將，擁有日、韓職經驗的艾普勒來台前也向羅力討教中職經驗，而他這次加入富邦認識的人不少，除了高中同學肯特外，又與曾一起在海盜隊打拚的張進德同隊。

艾普勒這次帶著家人們一起來台，擁有日、韓職經驗的他認為，首次來台適應上不會有問題，來台前也有跟羅力、安得勝稍微聊一下，發現中職打者們跟韓職一樣，屬於比較難纏的，「來之前有跟羅力聊一下，問一些中職的問題，畢竟他待在這裡有9年時間，很開心獲得不少資訊。」

去年季中卸下球員身分的羅力，今年以不同身分為富邦效力，艾普勒就是他擔任國際球探後第一位找的洋將，由他負責與艾普勒聯繫。

目前3位抵台的洋投們陸續都進到牛棚階段，艾普勒今天進牛棚投25球，他自評感覺很棒，會逐漸增加球數，期待能夠在月底與經典賽古巴隊或中華隊進行交手，他透露4年前也曾與多明尼加進行熱身賽，當時的經驗令他難忘，很期待能夠再次對到經典賽球隊。

今天負責幫他接捕的張進德也透露，艾普勒似乎又有多練新球路，「看起來好像是二縫還是指叉，第一次牛棚當然還不是到最好的樣子。」

艾普勒當然也還記得張記得，他說：「之前在海盜隊是隊友，在美國時也會問他要去哪，會開車載他一起行動，來台後也許會再找他在台北一起行動。」