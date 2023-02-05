新北市一年一度的天燈節於5日及11日分兩天舉行，新北市消防局第六大隊表示，在活動期間不僅派駐消防車及相關設施外，也呼籲民眾遵守施放天燈的相關規定，以確保民眾能夠玩得盡興又安全。

新北市消防局第六大隊表示，活動期間新北市府除派駐消防車進行火警警戒、加派人員於周遭場域進行安全維護及交通疏導、設置醫護站規劃後送動線、施行交通專車、人員全面酒精消毒及實聯制登記等相關防護措施外，民眾的配合也是活動平安順利之關鍵。

六大隊提醒，施放天燈時應於許可區域進行施放（十分遊客中心至師功橋處、106號縣道沿基隆河流域周界範圍200公尺內）。且勿將天燈並聯或串聯同時施放，以免造成天燈於低空墜落引發火災。

施放天燈時，民眾應注意周圍不得有易燃物，或妨礙人員、車輛通行。並應與民宅保持安全距離，以免升空後天燈不慎進入民宅釀成火災。

另應詢問販賣天燈業者正確施放方式，並依店家建議添加之油量進行施放，勿任意增減油料或紙張等燃料，避免天燈燒毀或提早墜落而引發火災。晚間10時後，翌日上午6時前，禁止施放天燈。

節慶活動期間，新北市政府各局處亦將持續落實各項安全管理，加強巡查及宣導，以期觀光客及當地居民於天燈節活動期間，皆可玩得盡興、住得安心，共同維護此項傳統文化資產及國際觀光盛事。