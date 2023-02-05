陳美鳳喜歡分享喜氣，發紅包不手軟。（LiTV、Mirror皇宣緣提供）

陳美鳳才開春就事業旺旺，獲邀擔任精品珠寶年度代言人。（LiTV、Mirror皇宣緣提供）

台灣「最美歐巴桑」陳美鳳零負評又充滿正能量，2023年開春就成為知名珠寶品牌「Mirror皇宣緣」代言人，她參與的除夕特別節目橋段也是收視最高點，人氣強強滾！總是當發紅包財神、過年期間發出不少紅包的她，透露現在還會收到在銀行上班到退休的哥哥發的紅包，「從小跟著哥哥一起長大，到現在去哥哥家裡過年，他都會給我紅包，我的助理去的話，也會有紅包！」眼神裡露出滿滿甜蜜幸福，不管幾歲，都是哥哥心目中永遠最疼愛的小妹妹！

她過年期間，除了與好姊妹藍心湄等好友出國旅遊，也依照每年慣例到哥哥與姊姊家裡走春兼打個牌怡情；聊到打牌，她自謙牌技是「肉腳」，是牌桌上負責撒錢的人，「我是真的超貼心！因為我也贏不了，我的牌技真的還好而已，所以我就很貼心的…恭喜大家發財！」她也俏皮爆料，打牌一定要找對對手，因此絕對不要跟寶媽打，「我知道藝人當中，有一個人牌打得相當好，就是寶媽，寶媽很會打麻將，她甚至是可以當老師教了！」

說到圍爐，面對豐盛菜餚，陳美鳳根本不忌口，白飯、炒麵、炒米粉什麼都吃，還笑說自己是超好養的人！「因為大家聚在一起非常難得，就是要開心的好好吃喝，我都跟朋友講，你就是要開心，你喝的酒是開心，你沒有不開心的，所以我心情不好從來不喝酒，那叫悶酒！」她也特別提醒，飲食上要學會自我節制，要讓胃部休息，不能每天暴飲暴食，以免對身體造成負擔。

西洋情人節又即將到來，被問到感情事，她表示現在除了工作外，也想做會讓自己開心喜歡的事，至於另一半就看緣分，由於自己是藝人身份，工作忙碌、社交也多，因此未來想照顧她的人，「財力」絕對不是必須條件，反而是能相互體諒彼此的作息生活，同時尊重她的職業最為重要！