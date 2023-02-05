台南購物節登錄發票抽大獎，今天抽出2輛汽車得主。（台南市經發局提供／曹婷婷台南傳真）

台南購物節登錄發票抽大獎今天下午抽出2輛汽車得主，分別為在金葡萄蛋黃酥永康店消費1585元的張先生與在新光三越新天地消費2528元的黃小姐抽得，現場不少民眾圍觀民眾扼腕「怎麼不是我」，經發局呼籲，2月28日前於台南消費滿百元發票登錄，有機會抽中近千萬輕豪宅。

台南購物節倒數第二波抽獎今天下午在新光三越台南新天地戶外廣場舉行，由市長黃偉哲與南都豐田汽車總經理陳宗豪親自抽出TOYOTA PRIUS PHV及ALTIS兩輛汽車得主。黃偉哲說，

台南購物節截至目前為止，累積登錄發票金額已達63億元，活動最大獎將於3月5日於南紡購物中心抽出。

隨著2022台南購物節活動即將進入尾聲，黃偉哲也說，最後倒數階段的買氣愈來愈火熱，今天很高興在元宵節抽出二獎三獎，也就是由南都汽車提供的TOYOTA ALTIS跟PRIUS，分別價值6、70萬元與120萬元，元宵節之後還有情人節，歡迎大家持續來台南消費並參加台南購物節抽獎活動。

經發局指出，活動期間總獎項共計超過400個，總獎值超過2000萬元，只要憑台南店家消費滿百元發票即可上網登錄參加抽獎，每消費100元，就可獲1個抽獎序號，歡迎民眾把握最後機會，在2月28日前來台南消費並完成發票登錄，就有機會把好禮帶回家，還有機會抽豪宅。