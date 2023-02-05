去年飆出161公里火球，成為「中職最速男」，富藍戈今年再與富邦悍將續約，他很興奮且開心又見到各位隊友；今年球隊來了2位新洋投，富藍戈已向他們推薦台灣小吃臭豆腐，「有機會要帶他們去，那時我不是很喜歡，現在比較習慣了，或許會想再吃一次。」

加入球隊第3天，富藍戈今天進牛棚，約用7成力投30球，自己的身體已是隨時可比賽的狀態。被問到今年的目標，他直言會以團隊為主，「希望能幫球隊贏球，不會追求個人目標，希望能保持去年一樣的好成績。」

連2年為富邦效力，富藍戈很興奮能再次回來台灣，也很想念隊友們，「特別是投手群，特別想念歐書誠跟賴智垣。」有了去年1年的中職經歷，富藍戈也向新成員肯特、艾普勒推薦台灣小吃臭豆腐，不過當時他不是太喜歡臭豆腐的味道，「第一次吃臭豆腐就是書誠帶我去吃的，有機會一定要帶他們2個去。現在已經比較熟悉了，自己也或許會想要再吃一次。」