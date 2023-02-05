桃園市龜山區兔坑一帶有10多戶因地勢較高，至今無自來水可用。日前民代與自來水公司前往會勘，地主同意無償提供土地設立加壓站。不過水公司說，若設置加壓站、設管經費超過千萬，目前仍在協調中。

桃園市議員陳雅倫表示，兔坑大棟山路一帶因地勢較高，且住戶少，是沒有自來水的地區，居民爭取自來水已久。目前約有10戶住戶，長期依靠山泉水。但極為仰賴降雨，若遇到暴雨，可能水質不佳，若長期未下雨，則有缺水問題，用水不穩定相當不便。

陳雅倫說，經過爭取後，當地宗教團體中一堂願意設定地上權，無償提供土地供自來水公司增設加壓站，不過這僅是第一步，還需要精算詳細費用。且補助有限，會協調其他單位補助。

水公司二區處則說，因為自來水供水壓力達不到高層，因此研議設置加壓站供水，日前會勘已經選定位置，不過工程經費還要籌措。二區處也說，根據水利署無自來水供水改善計畫，一般民生用水可以補助每戶60萬，但需要是能提供合格建物使用執照的住戶，若是違建、營利單位等非一般用戶，則不在補助名單。粗估設置加壓站、拉管經費破千萬，若經費到位就可以加速進行設管供水。

陳雅倫說，龜山因為多數丘陵地，許多地方仍無自來水可用，協調到設置加壓站已屬不易，希望市府單位協助。至於未來若設管後，違建或者非民生單位是否也可使用？水公司說，若真的順利接管，還需要評估。