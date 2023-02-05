一名網友發現一處停車場的路邊寫著提醒「小心階梯」，但每個字旁邊都貼上千元「玩具假鈔」，相當吸睛，該網友笑說「地板有鈔票可以撿」，差點也過去撿了；其他網友則說「為了撿錢被台階絆倒」、「看起來是真的很滑，連醫藥費都幫你出好了」、「只有錢才會看地上的概念」。

該網友在臉書「路上觀察學院」分享圖片，一處疑似是停車場的地面畫著黃線網格，靠近路邊的地上寫著提醒字樣「小心階梯」，但每個字體旁邊都貼著一張假千元鈔票，目的疑似是為了吸引民眾關注、注意腳下文字，原PO笑說「地板有鈔票可以撿」稱差點也過去撿了；貼文1天內吸引近5千人按讚。

一名網友發現一處停車場的路邊寫著提醒「小心階梯」，但每個字旁邊都貼上千元「玩具假鈔」，相當吸睛。（翻攝自臉書「路上觀察學院」）

其他網友留言「只有錢才會看地上的概念」、「看起來是真的很滑，連醫藥費都幫你出好了」、「我覺得一定沒人看到階梯」、「引起注意的最佳方法」、「然後為了撿錢被台階絆倒」、「這個小心很清楚」、「這招厲害！想不注意都不行」、「只看到錢，沒看到落差…還是絆倒」、「太有創意的提醒方式」。

還有網友分享舊時布告欄張貼招租廣告時，廣告紙張下面會寫上電話剪成流蘇讓人方便撕取，就曾有人把玩具紙鈔貼上吸引注意，果然紙條下面的電話流蘇很快就被撕完，網友留言笑說「這招不錯」、「相當吸睛呢」、「真懂人性啊」、「好可愛的廣告方式」。