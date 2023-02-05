每到冬天洗完熱水澡後，皮膚就開始出現脫屑乾癢，甚至在身上留下好幾道抓痕嗎？對此，土城長庚醫院整型外科主治醫師李秉勳表示，這種情況可能是因為維生素A攝取不夠，平時可透過飲食適量補充就能大幅改善，因為維生素A能維持皮膚黏膜健康，幫助肌膚抗老保水，還能預防粉刺增生。

李秉勳在臉書粉專發文指出，缺乏維生素A會導致皮膚粗糙、角質化、掉髮、免疫力下降、夜盲症和乾眼症，若想補充維生素A可透過以下飲食攝取：

▍蔬菜根莖類：地瓜、紅蘿蔔、紅莧菜、紅甜椒、花椰菜、菠菜、南瓜

▍肉類和海產：豬肝、鯖魚、虱目魚

▍蛋類：蛋黃、乳製品

▍水果類：哈密瓜、小番茄、葡萄柚、芒果、木瓜

另外，李秉勳也提醒，維生素A屬於脂溶性維生素，飯後吃吸收最好，且平時有吃到上述食物就已足夠，不需額外以補劑補充；再者，維生素A不可補充過量，否則恐會引起頭痛、視力模糊、噁心等副作用。