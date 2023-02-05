球隊不定時炸彈厄文（Kyrie Irving）突然向籃網申請交易，殺個球團措手不及，各種交易傳聞也紛紛傳了出來，各界都在關注厄文的下一站會是何方，而他的離去勢必對球隊戰績造成衝擊，臨時接下納許（Steve Nash）兵符打出不錯成績的籃網總教練凡恩（Jacque Vaughn），則暗批子弟兵厄文缺乏責任感。

籃網歷經開季低潮，近期逐漸步上正軌，目前處在東區第4的位置，而季初遭遇反猶太事件的厄文，在全心投入比賽後繳出十分優異的表現，還與杜蘭特（Kevin Durant）一同入選了全明星賽東區先發陣容，如今厄文可能轉投他處，無論2人在明星賽成為隊友或是互相交手，他們的互動也是明星賽中的一大看點。

被爆出自請交易後，5日籃網主場交手巫師的比賽，厄文因為小腿痠痛而缺陣，不過外界都清楚明白，這只是給聯盟一個交代而已，籃網保護「商品」不讓其受毀損的意圖相當明顯，且此役場邊也未出現厄文的身影，也讓這位明星控衛離開球隊的機率暴增。

賽後記者會被問到厄文的舉動是否會讓球隊失望時，凡恩沒有正面回應問題，而是暗指厄文沒有拿出負責任的態度，「我認為作為一位籃球員，一定要有責任感，就像是我身為一位教練一樣，我明天都準時出席，做好我的工作，這就是我的職責，這也是我從小到大所遵循的。」