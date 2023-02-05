美國國務院發言人辦公室於美東時間2月3日透過電話會議，由2名國務院高級官員出面，以不具名方式召開特別記者會，向媒體解釋國務卿布林肯為何推遲訪問中國大陸。美國駐華大使館事後罕見的在官方微博發布記者會逐字稿，且有中英文對照。美國國務院高級官員強調，雖然注意到中方外交部的遺憾聲明，但他們還是相信美國國防部的評估，這為這是明顯侵犯美國的主權，因此推遲布林肯訪華時間。

針對偵查氣球事件，美國國務院高級官員表示，通過多個管道直接與中國大陸政府溝通這一問題。國務卿布林肯和常務副國務卿雪蔓於美東時間周三晚間向中方駐華盛頓的高級官員清楚直接地傳達了這一訊息。同樣的訊息也在北京的高層進行了傳達。國務院高級官員也告知緊密盟友，有中方的偵察氣球設備存在於美國領空。

中國大陸外交部於北京時間4日上午發布聲明，解釋中國人民用無人飛艇因不可抗力因素誤入美國領空，中方已核查並向美方作出反饋。但美國政府並不買帳。

美國國務院高級官員表示，這一氣球存在於美國的領空明顯侵犯美國的主權，也明顯違反國際法，而且發生這樣的事情是讓人無法接受的。「在徵詢跨部門夥伴以及國會的意見之後，得出的結論是當前的條件不適合布林肯國務卿訪問中國。」

不過，媒體質疑，據美國國防部指出，之前也曾發現過偵查氣球，為何以前不提，這次卻大作文章？美國國務院高級官員表示，相關細節可以向美國國防部詢問，他們可以指出這次有一點是不同的這是，「第一次在國務卿訪問中華人民共和國前夕發生這樣的事。」

媒體關切，美國稱偵查氣球是對美國主權的侵犯，這是一個非常嚴厲的指控，美方是否會祭出外交制裁措施？美國國務院高級官員表示，他不會把此次事件中對美國主權的侵犯稱為一項指控，「我會稱其為一種對事實的陳述」。有一個中方的高空偵察氣球目前在美國上空。這是對美國主權明顯的、讓人不可接受的侵犯。

美國國務院高級官員表示，美方相信用外交來負責任地管理美中最複雜的雙邊關係。美國致力於與中華人民共和國保持暢通的管道，在所有時候都是如此，包括在這起偵查氣球事件期間。

至於要滿足什麼條件，布林肯才會重新安排訪問中國大陸？美國國務院高級官員沒有給出明確答案，只是模稜兩可的說，「我們會進行評估，然後我們會決定，將來什麼時候的條件適合前往北京。當然，與此同時，我們會繼續與我們的中方對口官員進行溝通。」