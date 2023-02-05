鹿港鎮廟宇、古蹟林立，今年新春期間人潮大擠爆，鹿港天后宮前廣場和通行道路，更是被攤販、三輪車為搶生意給攻佔。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮廟宇、古蹟林立，今年新春期間人潮大擠爆，鹿港天后宮前廣場和通行道路，更是被攤販、三輪車為搶生意給攻佔，造成遊客、香客不便，不少人建議，在空曠地區設置臨時停車場，讓遊客用接駁方式進入市區，並規劃出小吃區，攤販納管，加強取締違停三輪車。

迎接解封，鹿港鎮重新恢復熱絡的人潮，每逢星期假日，鹿港地區就有大批人潮、車流湧入，市區主要道路中山路、天后宮及老街等古蹟區周邊道路交通壅塞，尤其，例假日或過年期間，違規停車、三輪車亂停亂竄問題更為嚴重，因無配套措施，引發民怨，但最後都不了了之。

天后宮附近的商圈，臨時攤販與臨近商家占用騎樓、道路，中山路兩側違停、佔據馬路的三輪車，更是嚴重，造成行人難行與行車不便。但攤販占地營利的現象，存在已久，警方往往採取柔性勸導，若繼續占地營利才開單告發，以兼顧情理法。

鹿港鎮廟宇、古蹟林立，今年新春期間人潮大擠爆，鹿港天后宮前廣場和通行道路，更是被攤販、三輪車為搶生意給攻佔。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

鹿港鎮廟宇、古蹟林立，今年新春期間人潮大擠爆，鹿港天后宮前廣場和通行道路，更是被攤販、三輪車為搶生意給攻佔。（民眾提供／吳敏菁彰化傳真）

不過長期以來，攤販以「歹命人」自居，「占地為王」，造成人車不便，這幾年，三輪車橫衝直撞、違停馬路中間，更衍生許多不必要糾紛等現象。不少人質疑，明明違規占用道路，有法可罰，但實際上占用情況卻越演越烈，連帶造成垃圾問題。

香客也頻頻抱怨要到天后宮上香，簡直比闖18銅人陣還難，質疑廟方為什麼不管管？天后宮有苦難言，明明違規占用道路，有法可罰，但廟方不是執法單位，也成受害對象。

不少人指出，過去一直提議打造鹿港國家風景區，最大前提，莫過於提升旅遊品質，建議公部門找附近空曠地或彰濱工業區內，設臨時停車場，遊客採接駁方式進市區，並規劃小吃區，攤販納入管理，與天后宮附近業者協商，不得於道路用地上違停三輪車、擺設攤位，希望公、私部門集思廣益，進行妥善規畫，創造多贏。