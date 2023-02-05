高雄市政府社會局與社團法人高雄市慈善團體聯合總會等單位持續幫助弱勢的孩子。（高雄市社會局提供／林瑞益高雄傳真）

高雄市政府社會局與社團法人高雄市慈善團體聯合總會等單位共同辦理助學方案，認助經濟弱勢家庭學生，去年第2學期共同認助336名學子。每年並舉辦相見歡活動，5日舉行第二場相見歡活動，受幫助的學生感謝貴人相助。

今年獲得助學金的小帆就讀嘉義大學生物資源學系2年級，她身處單親家庭，她的父母親離婚後，媽媽失聯，爸爸從事粗工工作，撐起家庭生活開支。但家中還有離患糖尿病的祖母，雖然身體不好也撿資源回收變賣，協助家中的收入。

小帆的爸爸去年身體出現異樣，並在兩年前檢查出有重大疾病，目前固定回診治療。社會局與社福總會知道小帆的狀況後，主動關懷訪視，提供助學金及相關物資幫助小帆等一家人，讓小帆可以安心就學。

社會局長謝琍琍表示，社會局積極辦理青年自立發展活動、理財及就業準備課程等脫貧自立措施，執行中央辦理的兒少未來教育及發展帳戶，也持續辦理「以工代賑」、「促進特定對象及弱勢者就業」等措施，協助經濟弱勢家庭就業。

同時，社會局也幫助青年建立儲蓄觀念及理財規畫，透過相關課程引導青年看見自我優勢，以自身力量翻轉未來，積極協助弱勢家庭累積脫離貧窮的力量，從被動的接受濟貧、扶貧，進一步達到抗貧與脫貧，也期待民眾能響應政府政策，共同幫助弱勢。