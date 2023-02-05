國民黨主席朱立倫今下午到嘉義市黨部出席新春團拜，誇嘉義市長黃敏惠就是愛台灣最好的代表，也是國民黨的寶。（呂妍庭攝）

國民黨主席朱立倫今下午到嘉義市黨部出席新春團拜，與嘉義市長黃敏惠等人一同向黨員同志、幹部拜年。（呂妍庭攝）

國民黨主席朱立倫今下午到嘉義市黨部出席新春團拜。（呂妍庭攝）

談2024大選布局 朱立倫重申：3月4日後開始

國民黨主席朱立倫今下午到嘉義市黨部出席新春團拜，針對2024總統大選布局，重申現階段是全力為南投立委補選輔選，把這一仗打好，等3月4日之後再來討論總統、立委選舉，表示他知道大家很心急，請大家放心，國民黨一定會推出最好、最強的候選人，無私、無我的團結勝選。

朱立倫出席國民黨嘉市黨部新春團拜，嘉義市長黃敏惠、副市長陳淑惠、市議員張秀華、陳家平、鄭光宏和傅大偉都到場向黨員同志、組織幹部拜年，朱立倫同樣向黨員心戰喊話，強調國民黨要走對的話，就是愛台灣，國民黨是真正愛台灣的政黨，不管是保衛台灣、建設台灣，在台灣各地扎根，都是愛台灣，而黃敏惠就是最好的代表，也是國民黨的寶。

朱立倫說，有些地方藍大於綠或綠大於藍，嘉義市有很多深綠的區域，但去年12月18日嘉義市長重行選舉，黃敏惠在193個投開票所都贏對方，開現玩笑說黃敏惠已經不會再講嘉義市綠大於藍，因為她獲得不分政黨民眾的認同，而這就是台灣民主寶貴的地方，所以國民黨一定會提對的人，真正為民眾打拚的人。

朱立倫受訪時仍重申，國民黨最重要的目標是全黨團結一致，無私無我，放下自我，以大局為重，相信國民黨只要團結努力，並在這塊土地扎根、愛台灣，繼續為人民好好做事情、拚好日子，一定會獲得所有民眾認同和支持，而現階段目標是全力為3月4日南投立委補選而努力，等選完就會討論總統、立委選舉，請大家放心。

朱立倫說，目前各方提出的意見他都感謝，國民黨需要愈多的人才愈好，歡迎更多好人才一起為民眾服務，並以立委為例，指國民黨區域立委只有20多位，還有50多位空缺，希望好的優秀人才一起打拚。