Ozone今在西門町舉辦簽唱會。（索尼音樂提供）

男團「Ozone」由子翔、哲言、佳辰、煥鈞、祖安、文廷組成，去年底發行首張EP《Unicorn》，昨（4日）趕場高雄與台中舉辦首次北中南巡迴簽唱活動，今馬不停蹄回到台北與粉絲共度元宵節，Ozone以全新造型登場演唱EP新歌〈火花〉，不僅準備了可愛的兔子燈籠送給粉絲， 還驚喜公布4月15日將於台北流行音樂中心舉行出道以來第一個專場「One and Only 台北演唱會」，成為在男團戰國時代第一組登上北流舉辦專場演唱會的男團。

今簽唱會歌迷擠爆西門町聯合醫院前廣場，Ozoen一現身馬上讓全場沸騰，除了三冠王的好成績，新歌〈Unicorn〉MV更在近日突破300萬觀看次數，而先前團員們曾開出〈Unicorn〉MV點擊破300萬就要扮成獨角獸跳舞的公約，如今他們也在簽唱會上和粉絲掛保證：「當然會說到做到，請大家拭目以待！」透露對演唱會充滿期待，過年期間仍心繫演唱會，子翔透露：「我瘋狂練習發聲，把上唱歌課的筆記重新拿出來好好複習。」祖安則是特別注意體態：「我過年還是有好好地維持體重，不讓自己胖太多。」

哲言則聽了很多平常不會聽的作品來刺激想法，「希望能在演唱會的時候把我最原始、最喜歡跟最有自信的武器展現出來」。煥鈞表示：「這個假期我有多看書，讓自己的詞彙多一點，努力做一些嘗試，希望能在演唱會上讓大家驚豔！」佳辰則獲得了阿公的支援，「我阿公是日本演歌的超級大樂迷，特地整理了一大本日本演歌的中文翻譯，希望能對我的演唱會有幫助，所有中文都是阿公親自翻譯親自手寫的，感受到家人滿滿的愛」。

會後受訪提及他們昨高雄簽唱會上，有粉絲事後抱怨現場動線不佳，導致推擠有粉絲受傷，所屬索尼唱片表示：「Ozone簽唱會現場，活動承辦單位高雄Hit FM因應現場人數，改變排隊動線，造成不便與歌迷推擠情況，深感抱歉。發生跌倒擦傷狀況的民眾已由場地方高雄夢時代百貨妥善處理，後續相關責任Hit FM在昨晚已經在昨晚處理完畢。未能現場即時完成簽名活動的歌迷，也由索尼音樂協助完成。安排不當之處，已與承辦單位即刻檢討，再次向參與活動的歌迷及受傷的歌迷表達最深的歉意。」