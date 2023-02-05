今日（2/5）是一年一度的元宵節，大部分的人都會吃湯圓慶祝，但其實湯圓和元宵是2種不同的東西，不僅口感有差異，連製作方法也不太一樣，營養師吳欣陵整理出兩者的區別，同時也分享甜鹹湯圓的飲食攻略，讓大家在慶祝節日的時候，也能吃得健康、無負擔。

吳欣陵在臉書粉專發文指出，元宵的製作方法是將餡料沾取水放在糯米粉上，再手工搖動製成圓形模樣，因為不會特別用手搓揉，所以元宵的形狀較為不規則，吃起來的口感也偏硬、有嚼勁；而傳統的冬至湯圓其實是沒有內餡的，也就是大家熟悉的「紅白湯圓」，製作時單純用水跟糯米搓揉成圓形，所以吃起來的口感比較軟Q。

但現代人大多不會特別區分元宵和湯圓，所以冬至和元宵節通常都吃一樣的湯圓，因此吳欣陵針對湯圓，提供給大家一些飲食技巧。

▎甜餡湯圓

1、包料湯圓勿過量

花生和芝麻都屬於油脂類，2顆芝麻或花生湯圓含有1份油脂、1份全穀雜糧類，再加上甜湯圓含有精緻糖，所以不建議吃多。

2、少糖

甜湯圓很難不吃到糖，因此建議吃芝麻或花生湯圓時，盡可能不喝甜湯；吃紅白湯圓時，則可以加入紅棗或龍眼乾煮成甜湯，這樣不加糖也一樣會有甜味。

▎鹹餡湯圓

1、多蔬菜

蔬菜具有高纖，且飽足感高，可以加入大量茼蒿、香菇、芹菜、香菜、紅蔥頭（為油炸）等蔬菜。

2、少油

爆香、炒配料時，建議選用植物油，且用量控制在1份油（5g）。

3、包餡湯圓勿過量

2顆鮮肉湯圓等於1份全穀雜糧類、0.3份高脂肉和0.3份油脂。

4、少鹽

吳欣陵也提醒，吃鹹湯圓或是甜湯圓時，別忘了注意攝取量，並搭配每日六大類飲食目標份數，至於20顆紅白湯圓（30g）等於2份全穀雜糧類，同樣也不要攝取過量；除此之外，湯圓是糯米製品，黏性高，建議多咀嚼，能避免脹氣。