一名男網友稱女友曾向他坦承感染過菜花，對方雖已電燒根除，但2人每兩周嘿咻一次時，他心理仍有疙瘩，在網路崩潰發文「如果因這件事跟她提分手，不知道會不會再次傷害到她」；其他網友建議他去打HPV疫苗，也有人「你怕的不是感染菜花，怕的是發現她約炮」、「你確定是她前任傳染給她的？」

該男網友在Dcard發文，他的女友在交往前就曾向他坦白曾罹患菜花並已電燒根除病灶，女友稱是被前任感染，他當下選擇相信並安慰對方，他說平時與女友相處很開心、三觀很合，他本來認為自己能接受此事，2人平均每兩周嘿咻一次，但每次嘿咻時心裡仍會忐忑不安。

該男網友說每次嘿咻雖然都有戴保險套，但他查過戴套不能完全杜絕菜花，他為此崩潰發文「真的很茫然，如果因為這件事跟她提分手，不知道會不會再次傷害到她」，問其他網友能做好什麼心理建設，或是能有其他方式不去多想，發文標題為「能接受另一半有得過性病嗎」。

其他網友留言「自己的安全是最重要的，我覺得你可以跟他一起去做性病檢查，報告出來給對方看報告，兩個人都安心」、「你可以去打9價hpv疫苗就不用怕了」、「你確定是她前任傳染給她的？你確定不是她自己到處亂搞結果得菜花嗎」、「你怕的不是感染菜花，怕的是發現她約炮」。