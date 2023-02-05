女星賴琳恩2008年參加香港亞洲小姐選美比賽獲得季軍，因此知名度大開，進軍演藝圈拍攝許多電視劇，擁有火辣身材和深邃五官，是不少人心目中的女神，她2017年與男星陳乃榮結婚，她婚後人氣不減，近日她與陳乃榮去泡湯，賴琳恩上傳三張由陳乃榮拍攝的「泡湯照」，好身材辣翻無數網友。

賴琳恩今（5日）在社群平台上傳三張泡湯照，她在浴池中裹著毛巾避免走光，背後的毛巾滑到腰線，露出雪白美背，完美的身材比例讓網友看到臉紅心跳，賴琳恩除了回眸一笑，更加碼放送濕身照，將溫泉淋在左肩上，表情相當誘人。

貼文曝光後吸引1.8萬網友按讚，不少粉絲留言：「超級美背」、「可以轉過來嗎」、「妳會被控告造成多人鼻血直流的罪狀」、「會讓人流鼻血的女明星」、「乃榮哥上輩子不只拯救了世界。應該是拯救了多元宇宙！」、「這是什麼仙女出浴圖」、「這是我看過最有氣質的泡湯照了！！超美」。

賴琳恩曬照與陳乃榮放閃。（圖／賴琳恩facebook）

除了賴琳恩曬照，陳乃榮也貼出同款地點泡湯照，他濕髮半裸直視鏡頭，依舊非常帥氣，許多人更開玩笑「希望可以出寫真集啦」、「這是可以免費看的嗎……」、「太帥了吧～可以再往下面一點點就好～」、「跪求夫妻合照」、「引人犯罪的畫面」。

陳乃榮曬出泡湯照。（圖／陳乃榮facebook）

陳乃榮與小8歲妻賴琳恩2011年認識，交往六年後於2017年結婚，結婚5年兩人世界依舊甜蜜，陳乃榮更和粉絲分享「人夫生存語錄」，超有智慧的總結讓不少人笑翻。