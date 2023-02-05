佳里區吳姓民眾在路中停車處理行車糾紛卻被檢舉，不滿被開1萬8000元罰單，在網路發文貼上罰單，斥警「官官相衛，仗勢欺人」。（擷自臉書爆料公社粉絲頁／程炳璋台南傳真）

吳姓民眾1月8日在佳里區進學路與後方林姓駕駛車輛發生行車糾紛，當場聽到林男報警時稱呼對方「學長」，當時雖和解互不提告，不料吳男事後卻收到檢舉罰單高達1萬8000元，質疑這是1張「官官相衛」的罰單，氣得在臉書社團粉絲頁發文「仗勢欺人」。台南市佳里警分局5日解釋，處理現場事故與收到檢舉開單的員警並不同人，交通罰金是根據監理站的裁決委外製單。

收到1萬8000元罰單的吳姓民眾表示自己是聽力受損殘障者，當下遭後方車輛狂按喇拉時，以為擦撞到對方車輛，才會在路中停車，並下車處理。對方一下車卻直呼「是要烙郎還是怎樣？」自己稱要報警，結果聽到他稱要打給警察，並在電話中稱呼對方「學長」。

沒多久來了2輛警車5名警員，吳男驚訝「就行車糾紛需要這麼大陣仗？」兩人事後到警局檢視行車紀錄器，最後互相道歉，沒事離去。

吳男2月1日卻收到1張違反道路交通管理事件通知單，直指他當天在路中停車，違反道路交通管理處罰條例「非遇突發狀況，在道路中停車」，罰單金額並載明要1萬8000元。

吳男為求公道，從佳里區跑到台南市裁決中心拿申訴單，來回奔波更添怨氣，他在網路發文找公道，認為後方車輛狂按喇叭，自己才以為是否發生擦撞才立刻停車處理。斥警方「官官相衛、仗勢欺人」，質疑是檢舉人不滿，打電話關說？並質疑這樣違規為何要罰1萬8000元？

佳里警方5日回應，這見行車糾紛的雙方駕駛人當場已不追究，後續因有檢舉單，依法受理檢舉，交由監理站裁決，警方並非裁決者，僅判斷有無違規事實，無法解釋罰單金額。且受理檢舉的警員與當場處理事故的警員非同1人，沒有官官相衛的理由。