在許多傳統工作上，師傅們可能仗著自己較資深、專業，對新進的學徒百般刁難。一位網友近日到工地時，看見一個小學徒在上班前吃早餐，因此被裝潢工班師傅碎碎念，沒想到統包老闆問了2句後，直接要師傅通知老闆打電話給他，感覺大事不妙的師傅一問之下才知道，原來學徒的爸爸就是統包老闆！

原PO在臉書社團「爆廢公社二館」發文表示，當天學徒在7時40分前到工地坐著吃早餐，師傅來了後就開始碎念「來上班了還在吃早餐？不會吃飽再來上班喔？」剛好發包給裝潢公司的統包老闆前來交代工作，聽到師傅的碎念後，詢問「幾點上下班？」、「啊你們出縣市提早上班跟加班，你頭家有多算錢給你們嗎？」

原PO指出，統包老闆得知裝潢工班的工時是早上8點到下午5點、沒有加班費後，口氣不好的向師傅說「叫你老闆打電話給我」後轉頭就走，師傅感到大事不妙碎念，「X三小，這是什麼情形」，此時原PO才悄悄透露，「那個學徒他老爸就是是統包的董仔（老闆）」，讓師傅當場尷尬不已。

對此，許多人紛紛笑說「…他老闆回去一定幹那個師傅」、「踢到鐵板的師仔」、「超有畫面」、「其實上市櫃公司也暗藏很多董事或股東的親朋好友及小孩，沒事不要亂電新人，有可能小丑是你…」。

原PO則說明工地文化，其實有些師傅覺得到作業現場就是要開始工作，不希望工人在工地吃早餐，所以有時會有工人在建案鐵皮外吃早餐的景象；另外某些大建案的工地會外調非固定員工的師傅來支援，所以裝潢工班師傅是「不知者無罪」。