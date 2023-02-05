為迎來2023台灣燈會，台北市下午有逾500位國內外頂尖演藝團隊踩街遊行，透過具傳統優雅與當代震撼的華麗演出，替燈會揭開序幕，不少民眾在附近觀賞，相當熱鬧。台北市長蔣萬安指出，台灣燈會暌違23年重回台北舉辦，別具意義，不論規模、熱鬧程度皆更勝以往。

今日下午1時30分舉辦的踩街遊行，由逾500位表演者組成的隊伍在台北市政大樓周邊市府路、松壽路與松高路亮相。蔣萬安說，本次踩街遊行邀請百年文資團體「台北靈安社」、身聲劇團、何曉玫MeimageDance等團體，相信大朋友、小朋友都會鼓掌叫好。

踩街遊行首先在超過150年傳統的北管軒社「台北靈安社」帶領下開場，隊伍吹奏北管嗩吶、吹鼓，再配合已被登錄為文資古物的謝、范二將軍神將（七爺八爺）打頭陣，展現台灣傳統文化信仰，蔣萬安、副市長林奕華等人亦在神轎面前雙手合十祈願。

文化局介紹，接續登場的何曉玫MeimageDance《默島進行曲》帶來6尊瑰麗藝閣的真人扮偶，演出者動作宛如提線魁儡，展現肢體的力與美，同時服裝結合家將神祇、檳榔西施、布袋人偶等台灣文化元素，營造熱鬧非凡的廟會氣氛。

踩街遊行亦有雜技演出，文化局表示，國立台灣戲曲學院青年劇團，以精湛技藝結合平衡車、柔術、雜耍等民俗特技，呈現美麗多元的海底世界。身聲劇場《神獸奇幻之旅》以環保人力腳踏花車打造台灣獨有神獸，呈現「騰雲、駕霧、乘風、破浪」意象，展現人類與自然環境和諧共處的願景。

本次踩街遊行也邀請「日本北海道科學大學－相羅」、「四季舞（日本三重）」、「笑゛（日本名古屋）」與「TRUCK YOSAKOI BY CHIFURE（日本高知）」等多組日本表演團隊，以日本知名夏日祭典「夜來祭Yosakoi」為主軸帶來熱鬧祭典舞蹈。

「韓國傳統舞蹈團」則以韓國傳統慶典舞蹈「珍島鼓舞」呈現太平盛世、花團錦簇的氛圍；「精靈幻舞舞團」以狂野奔放的佛朗明哥探戈調舞蹈，為遊行帶來自由熱情的吉普賽風情。

除了國內外表演團體，建中樂旗隊、超過百人的景美女中儀旗隊皆帶來壯盛威武的儀隊演出；台北市雙園國中藝術才能舞蹈班、台北市立大學醒獅隊、花蓮高工原舞隊和瑪大藝術恆舞集，演出風格多元的精彩舞蹈及傳統獅陣，讓遊行演出增添青春熱血的活力。

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