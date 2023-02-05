「福兔迎春慶元宵暨新竹都城隍廟癸卯年賽花燈藝術展」5日下午在新竹市副市長蔡麗清與新竹都城隍廟管理人鄭來聖、總幹事鄭耕亞等人共同主持啟燈儀式下正式展開，市府也邀請民眾來都城隍廟吃小吃、賞花燈，感受深具意義的歷史文化。

民政處表示，今年是「兔」年，城隍廟現場有許多以兔為主題創作的花燈，將創意巧思與傳統民俗融合，今年一共有122盞花燈參展，展期至3月8日為止，歡迎全國民眾來新竹遊玩，參拜都城隍爺、欣賞花燈、品嘗廟口小吃，與家人共度美好的元宵佳節，替農曆春節畫下完美句點。

鄭耕亞指出，新竹都城隍廟創建於西元1748年，至今已逾275年，廟方每年固定辦理許多廟會文化活動，其中，元宵迎花燈，更是北台灣盛大的民俗活動。

鄭耕亞說，1932年由當時的管理人鄭肇基提議於每年農曆正月十五日到二月初二舉行花燈活動，至今已有90多年歷史，凡連得3年優勝作品者，將獲廟方頒發可永久保留的光緒14年親賜的「金門保障」金牌縮小版牌匾。

新竹都城隍廟賽花燈活動，往年都有近300件作品報名參賽，除傳統長勝軍、社會組新竹監獄外，全市各國中小與高中也都共襄盛舉。

所有作品不論有無得獎，上百件各式花燈，都將分別在廟內的公爺殿、夫人殿、彌勒佛殿、明正樓2、3樓等會場展出，民眾在今天點燈後都可前往欣賞。