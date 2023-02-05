屏東高樹鄉大路關社區在元宵節有個獨有習俗「細妹過年」，是客家男子體恤並愛護女性的展現。（謝佳潾攝）

屏東高樹鄉大路關社區在元宵節有個獨有習俗「細妹過年」，是客家男子體恤並愛護女性的展現。（謝佳潾攝）

屏東高樹鄉大路關社區在元宵節有個獨有習俗「細妹過年」，是客家男子體恤並愛護女性的展現，女子在這一天不用工作，還可以拿紅包、逛街、社交，堪稱客家版女兒節，10年前居民將傳統變成活動，讓外界看見大路關的不一樣，不料近年因疫情打亂計畫，今年在右堆愛鄉文教基金會的協助下終於盛大舉辦，連高雄美濃也共襄盛舉。

右堆愛鄉文教基金會執行祕書鍾燕綸指出，大路關是六堆客家中的右堆，他們擁有一項很特殊且獨有的元宵節習俗，也就是「細妹過年」，傳統客家庄的女性肩扛繁重勞務，每天都在操持家務、連過年都無法休息，大路關的男子為體恤辛勞的女子，特別選在元宵節讓女子好好休息一天。

鍾燕綸表示，早年在元宵節這天，大路關的長輩會給未婚女子1份紅包讓她出去玩，可以去逛街、相親，已婚的婦女則不需要做家務，由先生為她們煮飯、服務，並帶她們出去玩，「細妹過年」就是大路關男子愛護與珍惜女性的表現。

她說，10年前，社區民眾溫世和為傳承這項優良傳統，開始將傳統變成活動，每年元宵節便舉辦「細妹過年」，透過男扮女裝、插頭花、提燈籠踩街、猜燈謎等活動，讓大家看見大路關的特別與不一樣，果真吸引不少遊客前來，不料近年遇疫情停辦2年，去年才小規模復辦，但整體效益還沒恢復以往。

為此，右堆愛鄉文教基金會與社區取得共識後，今年協助社區盛大舉辦，除有往年的活動內容外，還加了掂頭仔（十八啦）、搖頭仔（三六仔）、掀連寶等傳統客家遊戲以及創意市集，鍾燕綸說，大路關這項特有的元宵習俗，是右堆的驕傲，所以一定要把它辦到最好，連高雄美濃的客家人都到場共襄盛舉。

此外，右堆愛鄉文教基金會也為大路關「細妹過年」設計視覺意象，以穿著傳統藍衫跳舞、長髮飄逸的女子，象徵新時代客家女性，鍾燕綸說，希望藉由視覺意象的設計，讓「細妹過年」的涵義更為人所知。