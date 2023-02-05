林書豪目前處於自主健康管理階段，且還沒跟高雄17直播鋼鐵人正式報到，只是鋼鐵人恐怕需要他趕緊來到場上救火了！新竹街口攻城獅5日靠著班尼特拿下33分、13籃板、2助攻、3抄截與1火鍋的全能數據，最後以89比86送鋼鐵人3連敗，目前鋼鐵人2勝16敗續居墊底，跟排名第5台新夢想家之間勝差也擴大到5場。

其實鋼鐵人打到末節還有不錯反撲氣勢，靠著一波8比0猛攻，鋼鐵人把比數追成77比78的緊張局面，可是班尼特及時投進三分球，帶起7比2小高潮穩住領先，儘管打到讀秒階段，鋼鐵人祭出故意犯規戰術，攻城獅只有8罰4中表現，可是鋼鐵人輪番出現放槍與離譜傳球失誤，拱手把所有追分契機讓人，也只能無奈接受3連敗命運。

鋼鐵人今天以克拉索夫18分、13籃板最佳，「男模」呂政儒再次證明他已經找回三分神射應有身手，單場投進5顆三分球、拿下17分，只是替補前鋒藍少甫在最後6分33秒不慎扭傷左腳踝提前退場，接下來需要多少復原時間，恐怕還需等待檢查結果而定。