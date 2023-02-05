富邦悍將內野手李宗賢去年球季結束後，從秋訓就開始練三壘，總教練丘昌榮也表示，今年規劃他主要守三壘，在這段時間也看到積極度，李宗賢也期許新球季能展現更好的自己。

李宗賢去年守備狀況不甚理想，曾發生單局3失誤情況被換下場，去年球季多半時間都在二軍磨練。季後球隊展開秋訓，教練團安排李宗賢守三壘，「今年主要會讓他守三壘，游擊則要看狀況，從秋訓起到在台北的自主訓練他都有參加，感覺滿積極的。」

丘總表示，除了李宗賢外，辛元旭、董子恩、楊瑞承都是三壘防區的競爭人選，目前正在服兵役的辛元旭預計14日歸隊，投入球隊訓練。

李宗賢則表示，雖然三壘是自己的老本行，但也有一段時間沒有守，因此告訴自己要把基本動作做更紮實一點，特別注意守三壘該注意的東西，接、傳球方式與游擊不太一樣，要更熟悉一點。

對於新球季期望，李宗賢希望能夠健康出賽，他透露，目前手有些傷勢，目前也在積極復健、加強肌力，希望自己下半身發力可以做得更紮實。