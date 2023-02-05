福容福隆店可在VILLA度假別墅區享受最隱密、愜意的泡湯時光。（林涵青攝）

西洋情人節將屆，不少情人開始計畫與另一半共度美好佳節。情人節約會，在台灣也能擁有一場超浪漫出遊行程，福容飯店集團據點遍布全台，北中南都推出情人節相關方案，讓情侶們依照自己的需求來選擇，和心愛的另一半來場浪漫滿點的甜蜜約會。

東北角日系約會 浴衣拍美照還可泡湯嗑鍋

北部民眾可以考慮到東北角享受一日偽日本約會行程，福容福隆店即日起至4月23日推出「福隆溫泉祭」系列活動，透過大東北角觀光圈亮點型塑計畫，打造超日系的浮世繪展區以及高4米的網美燈籠牆，結合東北角觀光特色如龜山島、芒花季等，在飯店內規劃四大特色打卡點。此外，飯店也準備了浴衣體驗區，情侶們可以穿上日式浴衣，搭配面具、髮飾、木屐以及紙傘道具，一起在展場內拍好拍滿，留下充滿日式風情的美照；最後再於VILLA度假別墅區享受最隱密、愜意的泡湯時光。即日起至3月31日週一至週四，VILLA「風呂湯屋小旅行」專案，雙人湯屋1.5小時再加雙人份鍋物1999元起，不算高昂的費用，讓戀人們暖身暖胃，歡度美好佳節。

台中麗寶樂園聯名IP 場景如韓劇浪漫破表

「熊大的麗寶小鎮」是麗寶樂園與國際IP「LINE FRIENDS」合作打造，園區各場域都有「LINE FRIENDS」相關設施。（麗寶樂園渡假區提供）

台中麗寶渡假區內全新開幕的「熊大的麗寶小鎮」，是麗寶樂園與國際IP「LINE FRIENDS」合作量身打造，在渡假區各場域都有「LINE FRIENDS」相關設施。

台中麗寶渡假區有全球唯一的「熊大的麗寶小鎮」，讓情侶們美照拍不停。（麗寶樂園渡假區提供）

全球唯一的「熊大的麗寶小鎮」開幕後成為中部超夯景點，可愛又帶點復古的英倫式建築外觀，與活潑大方的藍白配色完美融合，有許多夢幻場景讓情侶們美照拍不停；還有宛如身歷其境的沉浸式體驗互動區，情人們可在最熱門的「祈願花火區」對著螢幕掃QR CODE，寫下祝福心願，願望隨著不同造型的煙火投影在全頻大螢幕上。業者分享有遊客寫下傳遞祝福跟表達心意的I LOVE U，藉機告白成功抱得美人歸。晚間情人們可在「光之躍兔」燈區散步；而「光之璀璨」燈區則以閃耀的鑽石、各色亮麗寶石為燈區主要元素，打造出璀璨華麗的鑽石拱門，宛如韓劇場景般的美輪美奐，浪漫氛圍滿點。

高雄銀座穿梭「食」空 老派約會享復古佳餚

福容高雄店「老派情人」情人節套餐，每桌再加贈氣泡酒1瓶，每人1380元加1成。（福容大飯店提供）★《中時新聞網》關心您：飲酒過量，有礙健康。酒後不開車，安全有保障！

福容高雄店25樓尊榮景觀餐廳，可飽覽高雄港與愛河灣無敵夜景。（福容大飯店提供）

至於南部情侶則可以來場復古的時空約會，福容高雄店所在位址，30年代可說是港都最繁華的市街－鹽埕町銀座通（今鹽埕區五福四路），舊時代的燈紅酒綠、風情萬種，讓該區有「高雄銀座」的美名。今年情人節，福容高雄店將帶著戀人們回味老派約會的情景，館內的尊榮景觀餐廳2月11日推出「老派情人」應景套餐，菜單命名相當復古，像是「天長地久越醇厚」、「恩愛一世一生緣」等，每桌再加贈氣泡酒1瓶，情人們可一邊享受美食醇酒，一邊欣賞25樓的無敵夜景，飽覽高雄港與愛河灣，大飽口福、眼福外，業者還安排樂團Live演出，帶來一系列經典情歌。老派約會讓年輕的情侶打造獨特而深刻的回憶，子女們也可以幫父母預訂情人節餐，聊表孝親心意。「老派情人」套餐每人1380元加1成，住客訂餐可免服務費。

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