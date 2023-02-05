石花菜有豐富膠質，但須經過七曝七曬繁雜工序，才可完成成品。（漁業處提供）

今日是元宵節，傳統習俗會吃湯圓，象徵團圓幸福、闔家安康之意，新北市東北角卯澳漁村也推出「石花凍撞元宵」應景料理，石花菜需靠海女穿著防寒衣浮潛採，在太陽下曝曬，才能製成特色食品，天然消暑的特性吸引不少老饕品嚐，成為當地熱門人氣料理。

漁業處指出，石花菜有豐富膠質，由「海凍菜」或「鳳尾菜」製成寒天、海燕窩、石花凍等料理，石花菜尚未曝曬前，外觀有大量藻紅素，枝葉叢生呈羽狀分枝狀，富含纖維素、碳水化合物、維生素A、B1、B2、礦物質（鉀、鈣、碘）等營養。

不過，石花菜生長在海底約1至1.5公尺處，採摘並不易，現在仍是漁村長者趁著退潮時，穿著防寒衣下海採摘，經過七曝七曬繁雜工序，反覆用淡水清洗後，去除海藻中的細砂與腥味所製成，因此不少遊客都會特地到東北角品嚐這難得美味。

貢寮區卯澳社區「噯卯澳餐廳」老闆娘簡筱芳說，石花菜凍不只是夏季消暑飲品，冬季還能加熱作為湯底，漁村過節都會製作「石花凍撞元宵」料理，民眾先將曬乾後的石花菜加水後煮沸，煉出具有膠質等黏稠物質做湯底備用，之後將花生餡或芝麻餡捏成小塊，內線噴濕後置於有乾糯米粉的竹篩，以逆時針或順時針滾動約10次，慢慢滾成圓形的元宵。

只要靜待元宵浮起後，加入石花凍湯底中續煮，依據個人喜好加入紅豆或桂圓做點綴，即可完成。漁業處表示，民眾可趁假期前往東北角漁村，可以品嚐健康美味的創意料理，由於「石花凍撞元宵」屬於限定料理，民眾可先向店家預約訂位，以免向隅。