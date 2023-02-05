藥華藥美洲區總裁Meredith Manning強調，單月營收容易受不可抗力的單一事件影響，但若以季度來看，今年成長趨勢明確。藥華藥上月赴美國舊金山參加JP Morgan摩根大通全球生技論壇，由董事長詹青柳、執行長林國鐘帶領公司團隊參與。美國投資人對於公司運營模式、及團隊組成感到驚艷。

依藥華藥美國子公司最新統計數據顯示，Ropeg在美國政府聯邦醫療保險覆蓋率達到100%、商業保險覆蓋率已達85%。在卓越MPN醫學中心的推廣已達8成，未來將持續在社區醫院推展。

有關國際布局方面，日本官方對藥華藥台中原料藥廠（Drug Substance, DS）及針劑充填廠（Drug Product, DP）之GMP查廠報告，結果均無重大缺失，將持續積極配合PMDA藥證申請審查作業，日本藥證預計於上半年有明朗結果，瞄準當地數萬名PV患者商機。另外，公司於去年底在中國申請Ropeg之上市許可證，今年1月也已申請馬來西亞上市許可證，進軍東南亞市場。