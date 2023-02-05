前屏東縣長潘孟安今天受訪表示，未來輔選賴清德出戰2024總統大選，他責無旁貸。行政院副院長鄭文燦今天被問到是否希望潘孟安支持他選2024未正面回應，僅表示，每個人最重要的價值不是下一步要做什麼，而是每個階段完成自己人生難得的目標。

潘孟安今天下午在台北國際書展舉行「紅色鋼鐵人潘孟安」簽書會，鄭文燦、文化部長史哲、民進黨立委沈發惠、退輔會副主委李文忠、前立委余宛如等人都到場支持。

鄭文燦受訪時形容潘孟安是「鋼鐵縣長」，擁有過人的體力和熱情，把經常被大家遺忘的屏東放到舞台正中央，做到「我屏東我驕傲」，這需要保持對於土地和城市那份永不改變的熱情，這也是潘孟安的特色。

對於潘孟安的新書，鄭文燦笑稱，自己過去出的書定價太便宜了，潘孟安的書比較貴，但潘孟安書裡的這些故事，值得多花一點點錢收藏。

潘孟安今天被媒體問到是否會擔任賴清德2024總統大選的操盤手時表示，輔選賴清德，他責無旁貸。媒體追問如果鄭文燦仍有意角逐2024，潘的態度會如何？潘孟安僅表示，鄭文燦是他幾十年的兄弟，也是非常好的政治夥伴，未來政務要強，選務才能更強，大家必須合作無間。

鄭文燦被媒體問及會不會希望潘孟安支持自己選2024總統？鄭文燦未正面回應，只表示，今天是來簽書，從書裡可以看到一個人，這個人能激勵你，最重要的價值並不是下一步要做什麼，而是在每個階段完成自己人生難得的目標。

媒體提到潘孟安卸任屏東縣長，目前沒有擔任公職，未來擔任甚麼角色最適合？鄭文燦表示，他相信無論在什麼地方、什麼位置，大家目標是一樣的，他跟潘孟安有30年的革命情感和默契，有時候變換一下隊形，不管放在哪個位置，相信都能互相搭配，這不是問題。