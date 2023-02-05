俗話說一樣米養百樣人，有些人個性低調，不喜歡成為人群中矚目的焦點，但也有些人渴望得到外界的關心，知名運勢網站《摘星工廠》就點名3星座很需要別人的關注和鼓勵，如果從別人那裡刷不到存在感，就會漸漸喪失勇往直前的鬥志，尤其是在追夢的路上，更需要掌聲，否則容易感到洩氣。

▍獅子座

獅子座有著旺盛的進取心和虛榮心，渴望在人群中成為鶴立雞群的那一位，因此在築夢的路上自然需要別人的關注和喝采，這會讓他們感到格外自信，一旦不被關注，極需掌聲的他們就會變得無精打采，認為所有的努力都是白費力氣。

▍雙子座

雙子座有著強大的表現欲望，無論目標是什麼，都希望在追逐的過程中向身邊的親友分享，如果有人獻上掌聲，他們會興奮地繼續朝著目標前進，若是沒人關注和鼓勵，雙子座就很容易感到洩氣，甚至出現放棄的念頭，畢竟沒有了觀眾，自己又要表演給誰看？

▍雙魚座

雙魚座心思細膩，一舉一動都很容易受到身邊人的影響，雖然他們表面不說，但是極度需要別人的鼓勵和關注，若是再加上一些肯定，雙魚座做什麼事情都相當帶勁；反之，如果在大家面前刷不到存在感，沒人聽自己發牢騷，他們就容易感到興致缺缺，事情到最後也會變得不了了之。