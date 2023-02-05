捷運三環六線中的安坑輕軌預定於2月10日上午舉辦通車典禮，新北市捷運局5日在安坑輕軌首站十四張站舉辦「安坑輕軌首站開箱暨野餐音樂派對」，邀請民眾搶先參觀車站及其公共藝術品，現場同時布置有小型音樂會、攤販市集等，讓市民在開箱首站同時還能參與音樂派對及享受美食。

副市長朱惕之表示，安坑輕軌是侯友宜市長任內繼淡海輕軌、新北環狀線，第三條即將通車營運的路線，安坑輕軌在元月14日完成交通部辦理履勘作業，相關的「營運前須改善事項」均改善完成，並於2月2日取得交通部營運許可，預定2月10日正式通車。

今日開箱的安坑輕軌首站(十四張站)可與新北環狀線銜接轉乘，通車後安坑地區居民前往雙北市區可節省15至20分鐘時間，大幅提升通勤的便捷性。

今日「安坑輕軌首站開箱暨野餐音樂派對」，在十四張站一樓廣場有小農市集、親子闖關遊戲、藝人歌手表演及植人手作DIY等精彩活動，二樓戶外平台則為野餐區，讓市民朋友共同參加，在逛市集聽音樂同時，還可至安坑輕軌十四張站熟悉未來轉乘動線、站內配置及觀賞公共藝術作品。

捷運局表示，安坑輕軌以「舞動安坑」為主軸，量身打造系列公共藝術作品，本次開箱的十四張站藝術品則包含連通道上「飛翔安坑」、月台層上方「螢火蟲回家的路」及車站一樓的「星宇安坑」。其中「螢火蟲回家的路」則象徵未來旅客從雙北市區回來，在安坑輕軌首站跟著營火蟲一起回家，充滿童趣展現也象徵安坑地區富饒的環境生態。