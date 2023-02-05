國民黨台北市議員徐巧芯被譽為藍營女戰神，她近日在直播中爆料指出，台電又出現了一個限制性招標，給了放言49.3萬推廣電力科普知識。但放言過去的業配案KPI績效非常差，YT影片點閱次數慘不忍睹，最高634次、最低106次點閱，徐巧芯忍不住用三字燈謎酸爆放言總編輯周玉蔻。

「元宵節猜燈謎：國營事業給放言標案，猜三個字？（答案在文章最後）」徐巧芯今(5日)在臉書發文表示，日前她在直播爆料，台電又出現了一個限制性招標，給了放言49.3萬，要推廣「電力科普知識」。「台電錢太多是不是？」她質疑，很多人可能不知道，稅務超徵的預算只有一半發給民眾，另外一部分政府以特別預算要補貼台電，約莫補貼500億。既然台電還需要政府另外補貼，為什麼還有餘裕給放言將近五十萬？

徐巧芯強調，如果KPI特別好也就算了，但放言的業配案成效過去就被她發現過非常差，例如先前內政部的臉書2篇業配貼文中，有一篇只有5個人按讚，其中之一是周玉蔻本人，另一篇有7個按讚、3個分享，且其中一個分享還是業主營建署，甚至當時違法沒有揭露文章屬於廣告性質。

徐巧芯指出，甚至上一次的「船員、遊艇、燈塔政策行銷案」，交通部給了96萬，但其中的YT影片點閱次數慘不忍睹，最高634次、最低竟然只有106次點閱，「只能寫一個慘字！」

「為什麼我們國家的預算要浪費在這種無意義的曝光上？」徐巧芯承諾，如果未來她進到立法院，一定會緊盯政府的媒體預算以及宣傳成績，不會再讓納稅人的錢變成特地媒體人的營養費。她並在文末揭曉燈謎答案：「封蔻費」，酸爆周玉蔻。