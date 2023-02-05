2023蘆竹湳好采頭藝術祭5日，在蘆竹湳古厝盛大登場，現場有乞龜呷平安、挖蘿蔔燈等活動體驗，還有各式小遊戲，相當精彩熱鬧。

位於頭份工業區旁的蘆竹湳社區，因為工業區的限建而保留了將近50座的三合院，300年的歷史軌跡也因此得以保存，社區的居民與離鄉的遊子看見了「家」的美好價值，用盡一切的方法募集資源，攜手打造並分享他們眼中的「蘆竹湳」。

於是自2014年元宵節起，由瓷林品牌公司創辦人林光清董事長與一群愛家愛鄉的友人共同發起，將過往年節提蘿蔔燈的傳統於蘆竹湳再次興盛，辦理蘆竹湳好采頭藝術祭。

苗栗縣文化觀光局指出，今年藝術祭活動2月5日上午9點起登場，安排乞龜呷平安及挖蘿蔔燈（蘆竹湳永發苑，依時段分流參加），供大家現場報名、免費體驗；另外需要現場報名繳費參加的有元宵手作體驗（初心書窩）、元宵藝起玩（憩陶）、金年不槓龜（通天宮）等。

庄內還有馬力歐街頭秀（初心書窩旁）、好采頭市集（公雞廣場）、集章活動及各式小遊戲提供體驗，下午3點起將展開「變裝踩庄鬧街」，集合六合、后庄、信義、永貞、建國國小學生，及村內藝術陪伴課的長輩，穿著自己繪製的衣服加入鬧街行列，為晚間登場的重頭戲祈福遶境儀式暖場。

文觀局展演藝術科表示，點燈及遶境祈福將在今天下午5點50分在通天宮展開，遶境結束後現場還有米特薩克斯風帶來音樂饗宴，大家可一起享受音樂、猜燈謎慶元宵，歡迎大家來蘆竹湳古厝，創造屬於自己與家人、朋友的重要時刻。

今年藝術祭除展出歷年各界藝術家的創作，更延續展出返鄉青年藝術家－你畫工作室許玄淳老師與蘆竹湳長輩這一年來的創作精選「窗情．窗景」特展，歡迎大家來欣賞。