台中市推動機車定檢通知無紙化，只要掃QR CODE登錄手機號碼，未來每年都可收到簡訊通知。（台中市政府提供／張亦惠台中傳真）

設籍在台中市的機車有181萬輛，其中有120多萬輛需做排氣定檢，台中市政府推動「定檢通知無紙化」，希望取代過去的寄送明信片通知，去年推動至今約有1萬多人加入，環保局表示，會繼續努力推廣，若以去年共寄送123萬多輛機車定檢通知，未來皆改為簡訊通知，一年可省下400多萬元，節省開銷還達成節能減碳目的。

環保局表示，機車出廠滿5年後，每年需作排氣定檢，定檢車輛逐年依年限及註銷狀況變動，經統計每年寄送的排氣定檢明信片約為120多萬張，但每年約有2萬張明信片無法順利寄送到民眾手中，導致機車逾期未定檢而受罰，因此希望藉由推廣手機E化簡訊通知服務，讓車主接收通知不再受到地緣限制。

根據環保局統計，去年一共寄出123萬餘件通知，每則費用5.2元，合計約639萬餘元，目前加入E化簡訊通知約1萬餘件，每則1元，未來全數採E化通知，將可節省400餘萬元。

環保局強調，台中市運用AI車辨智慧系統，加強管制轄內機動車輛使用情況，針對逾期未排氣定檢機車寄發行政通知，並以多年未定檢機車及符合切結報廢機車寄發通知做為輔助，去年一共查獲16萬556輛次未定檢機車，針對使用中未定檢機車，經2次通知後仍有1516件車輛未定檢，依法處分告發。

環保局表示，台中市目前有1萬多輛機車加入E化簡訊通知行列，未來將逐步規畫不再以傳統寄發定檢明信片方式，呼籲機車車籍登記在台中的車主，拿起智慧型手機或平板，掃描QR code填寫申請表單，完成後，未來每年都會收到簡訊通知提醒。