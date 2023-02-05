憫世寶宮仙公廟位於水里火車站後山，安奉五聖恩主，創立迄今已63年。（楊靜茹攝）

賴清德抵達南投縣水里憫世寶宮仙公廟，一一跟信眾握手。（楊靜茹攝）

賴清德呼籲，南投2席立委，藍1席、綠1席，大家不分黨派共同為南投打拼。（楊靜茹攝）

賴清德在仙公廟參拜後，發給信眾平安福袋。（楊靜茹攝）

副總統賴清德接任民進黨主席，南投縣第2選區立委補選是他接任黨主席所操盤的第1戰，5日下午，他陪民進黨參選人蔡培慧至水里鄉憫世寶宮仙公廟、南天宮及竹山鎮連興宮參香祈福。賴清德在仙公廟大啖志工媽媽手工製湯圓，稱讚說：「湯圓很Ｑ、很好吃，囝仔吃了很好養，做生意吃了賺大錢，候選人吃絕對當選。」

憫世寶宮仙公廟位於南投縣水里鄉水里火車站後山，該寺廟安奉五聖恩主，創立迄今已經63年，主委為吳玉梅，因為香火鼎盛自費興建完成開放圖書館、休閒活動中心等，成為地方信仰中心，賴清德為蔡培慧輔選首站，就從仙公廟出發。

「剛剛吃的湯圓很Ｑ、很好吃，囝仔吃了很好養，做生意吃了賺大錢，候選人吃絕對當選。」賴清德說，拜託大家支持最優秀的蔡培慧，這是為了南投好，8年前南投人口還有51萬多人，現在卻剩47萬多人，大概流失2個水里鄉，暗諷林明溱執政不力，讓人口外流。

賴清德認為，南投是台灣中部，不僅有第1高峰玉山， 還是濁水溪發源地，其地理位置相當好，孕育豐富多元的優良農產品，只是欠缺會行銷的人才；立委補選不應操控成政黨對立的口水戰，應該是人才比較，為了南投的發展，應該支持蔡培慧這樣的好人才，「南投2席立委，藍1席、綠1席，大家不分黨派，共同合作為南投打拼最好」。

蔡培慧痛斥林明溱在南投經營那麼久，卻沒有引進大型醫院、科學園區，人口還一直流失，根本毫無作為，所以她認為南投要改變，要選出會做事的人，她有一定要贏的決心。為何預定走遍17間宮廟？因為賴清德跟她一樣出身農村，有共識要走遍每個角落，聽取基層的心聲。