基隆市產發處長林鼎超（右）與基隆區漁會總幹事陳文欽（左）共同赴八斗子漁港直銷中心現勘。（基隆市政府提供／張志康基隆傳真）

今年春節期間有消費者在基隆八斗子漁港直銷中心購買帝王蟹，事後發生消費糾紛。基隆市長謝國樑5日下午表示，這次消費糾紛已嚴重影響市府、基隆區漁會信譽及形象，請基隆區漁會以最嚴厲方式處理，與該攤商終止契約並於5日斷水、斷電。

基隆市產發處長林鼎超表示，經產發處現場勘查得知，該攤商為「累犯」，有「多次違規紀錄」，包括111年2月3日、111年7月19日皆有不誠信行為遭罰的紀錄。即便消費者事後改口，與攤商私下達成和解，但本府認定此次事件已經延燒，並引起社會大眾高度關切，嚴重破壞八斗子漁港直銷中心之形象，也傷害到其他優質的攤商。

基隆市產發處表示，針對該攤商，將依相關規定，終止契約，並於5日斷水、斷電，不得再繼續營業，未來針對有類似事件的廠商，絕對不會容忍，以維護大多數良好攤商的名聲與生計。

林鼎超指出，後續基隆市府將協同基隆區漁會，共同針對此件消費糾紛，啟動調查程序，並依消費者保護法及基隆區漁會魚貨直銷中心管理要點，對攤商嚴格管理，並呼籲業者必須標價透明，勿以身試法。未來市府也將持續站在維護消費者權利、保障市民健康及確保市場公平交易立場上，攜手基隆區漁會與在地攤商共同努力，提供民眾最新鮮的在港漁獲，歡迎市民朋友相約到基隆吃海鮮！